Еще одну украинскую ракету сбили в небе над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще одну украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Он поблагодарил бойцов ПВО за слаженную работу.

Другую ракету Вооруженных сил Украины уничтожили в приграничном районе Курской области за час до этого. В регионе была объявлена ракетная опасность.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область.

В свою очередь начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что одной из главных целей атаки ВСУ на Курскую область России был захват местной атомной электростанции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.