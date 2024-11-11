В уральском городе труба лопнула через несколько часов после устранения аварии

В Свердловской области из-за лопнувшей трубы без отопления остались около 10 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал «УРЛИТИ» со ссылкой на пресс-службу регионального центра мониторинга и реагирования на ЧС.

Инцидент произошел в одном из районов Кировграда. По информации канала, трубу диаметром 50 см впервые прорвало утром 10 ноября. Специалисты устранили аварию к часу ночи 11 ноября, но через пять часов в том же месте опять пошла течь.

Без отопления временно остались тысячи человек. Также в зоне отключения тепла девять детских садов, три школы, техникум, центр детского творчества и медицинское учреждение.

До этого в Новороссийске почти 200 домов остались без отопления после выхода из строя котельной. Вопрос о ремонте коммунального сооружения лично курировал глава города Андрей Кравченко.

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