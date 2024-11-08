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Россиянам рассказали, как сократить расходы на отопление частного дома

Специалист Мандрика: газовое отопление сократит расходы на отопление дома

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Depositphotos

Газовое отопление поможет существенно снизить затраты на обогрев частного дома, поэтому является самым выгодным вариантом. Об этом рассказал строительный эксперт, генеральный директор компании «Экспресс-Оценка» Кирилл Мандрика, передает Pravda.Ru.

При этом он уточнил, что установка оборудования для такого варианта потребует больших вложений. Проще будет установить электрические нагреватели, однако, их эксплуатационные расходы значительно выше, предупредил эксперт. Поэтому в долгосрочной перспективе газовое отопление является более экономичным вариантом.

Мандрика добавил, что газовое отопление бывает не только традиционным, но и воздушным.

«Этот метод включает установку калориферов в системе вентиляции, но требует сложного монтажа и обходится дороже в эксплуатации. Кроме того, такая система может вызывать избыточную сухость в помещении, что делает ее не самым комфортным вариантом», — добавил он в сообщении.

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина до этого говорила, что качественная теплоизоляция дома позволит снизить затраты на отопление на 10-30%. Через трещины и щели в стенах, крыше, оконных проемах теряется значительное количество энергии, пояснила Чашина.

Ранее сообщалось, что в России ожидают бум строительства частных домов.

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