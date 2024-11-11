В ДНР вынесли приговор восьмерым солдатам ВСУ за обстрелы населенных пунктов

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил восьмерых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к заключению на срок от 15 до 17 лет за обстрелы местных населенных пунктов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

В ходе расследования в отношении восьмерых солдат 36-ой отдельной бригады морской пехоты были собраны доказательства в совершении преступлений. Суд посчитал их достаточными для вынесения приговора. Военных признали виновными в совершении преступлений по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и умышленном повреждении чужого имущества.

По данным СК, в период с марта по апрель 2022 года подсудимые находились в Мариуполе. Солдаты совершили обстрел по газораспределительной и насосной станциям, из-за чего были повреждены важные объекты жизнеобеспечения. Военнослужащие признали свою вину. Их приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок от 15 до 17 лет. Бойцы будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

До этого Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному заключению двух контрактников, которые напали на семью из девяти человек в донецком городе Волноваха. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

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