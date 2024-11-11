Врач назвала напитки, которыми опасно запивать любые лекарства

Запивать таблетки можно далеко не любыми напитками – некоторые нейтрализуют свойства лекарств, а некоторые могут быть опасными в сочетании с ними. В том числе не нужно использовать для этого молоко, чай, кофе, газировку или грейпфрутовый сок, предупредила в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

Молоком лекарства запивать не рекомендуется, так как оно оказывает действие сорбента и препятствует всасыванию активных веществ. Что касается кофе и чая, то они вредны в сочетании с таблетками из-за танинов, которые также мешают действию препаратов.

«Помимо прочего, в этих напитках присутствует кофеин, который будет нейтрализовать действие успокоительных препаратов. Нужно расслабить нервную систему, а чай и кофе будут пытаться ее простимулировать», — добавила врач.

Крайне опасно сочетать таблетки со спиртными напитками — здесь речь идет о токсическом влиянии. К примеру, если человек пьет психотропные препараты, то в сочетании с алкоголем реакция организма может быть вплоть до летального исхода, подчеркнула Соломатина.

Грейпфрутовый сок воздействует на ферменты печени, из-за чего растет нагрузка от лекарства. Это может привести к превышению дозы препарата, что может быть крайне опасно, в том числе привести к сильным побочным эффектам, подчеркнула врач. Также «побочку», по ее словам, можно усилить, если выпить нестероидные противовоспалительные с кислым напитком — тем же соком.

Также врач призвала не запивать лекарства киселем, который уменьшает всасывание активного вещества, газировкой, которая ускоряет проникновение компонентов. Выбор Соломатина посоветовала сделать в пользу обычной воды — она не вступает в реакцию с препаратами.

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