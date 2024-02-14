Врач Мясников назвал опасные ошибки при приеме антибиотиков

Некоторые антибиотики нельзя запивать молоком или соком. Об этой и других ошибках приема антибиотиков в эфире программы «О самом главном» рассказал врач Александр Мясников.

Мясников подчеркнул, что антибиотики не действуют на вирусы, поэтому не помогут при простуде.

«Они действуют на микробов. Но есть люди, которые принимают антибиотики на второй или третий день простуды, и эффект наступает. Я думаю, что у них что-то начинается как вирусная инфекция, но быстро вспыхивает бактериальная — такое может быть у людей пожилых, курильщиков», — пояснил врач.

Если же антибиотики назначил врач, важно учитывать их комбинации.

«Некоторые виды антибактериальных средств способны вызывать смертельно опасные нарушения сердечного ритма. И если принимать их поодиночке, то они не так опасны. Но если сочетать их с рядом сердечных препаратов или кроверазжижающих, они могут вызывать серьезные неприятности», — рассказал врач.



Одна из главных опасностей при приеме антибиотиков — возникновение устойчивых к ним бактерий. Чтобы снизить риск этого, при некоторых заболеваниях рекомендуют укороченные курсы антибиотиков. Но длительность определяет только врач. Важно при этом закончить курс до конца и строго соблюдать кратность приема.

В идеале запивать антибиотики надо простой негазированной водой.

«Но в принципе надо запивать тем, что есть. Нельзя запивать тетрациклины молоком или соком», — добавил Мясников.

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