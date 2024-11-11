В России одобрили идею штрафовать агрегаторов такси за нарушения водителей

В Госдуме призвали ввести ответственность для агрегаторов за работу таксистов. В том числе их планируют штрафовать за плохую езду, нарушение правил безопасности и передачу заказов водителям без разрешения на работу. Подобные нормы давно нужно было ввести, считает эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн. Сегодня агрегаторы называют себя лишь посредниками, что абсолютно неправильно, пояснила она в беседе с 360.ru.

«По факту, конечно, сам агрегатор заявляет, что он оказывает информационные услуги, соединяя водителя и клиента. Но на самом деле под этими информационными услугами кроется достаточно большая ответственность», — подчеркнула эксперт.

Для безопасности пассажиров агрегатор должен проверять, какой водитель будет выполнять заказ. В том числе следует оценивать такие характеристики, как наличие путевого листа, соблюдение ПДД и состояние — трезвый ли водитель, выспался ли он или работает на смене уже вторые сутки и так далее.

Сегодня ответственность несет только перевозчик, то есть компания, которая владеет автомобилем. Если же речь идет о самозанятом лице, то уже непонятно, кто остается главным, отметила Манн. По сути, нести ответственность и гарантировать безопасность пассажиров такси должны водитель и агрегатор, подчеркнула она.

Напомним, пакет законопроектов об ответственности агрегаторов такси в Госдуму внесли депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Он отметил, что сегодня во многих городах агрегаторы стали монополистами, которые определяют развитие рынка такси, и подчеркнул, что сервисы, которые присылают водителей, нарушающих правила или без документов, должны за это платить штраф.

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