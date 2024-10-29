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Россиян предупредили о росте опасных инцидентов в такси

Число опасных инцидентов в такси вырастет из-за работы водителей в серой зоне

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Shutterstock

В России число опасных инцидентов в такси будет расти из-за того, что часть водителей вынуждена работать в «серой» зоне. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Союз платформ «Цифровой мир».

«Около 70% водителей не могут выполнить требования нового закона о такси, который вступил в действие в сентябре 2023 года, подсчитали там. Это вынуждает их уходить работать из агрегаторов в «серую» зону, брать заказы в мессенджерах и соцсетях. Из агрегаторов такси ушло около миллиона самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях», — говорится в сообщении.

С 1 сентября вступил в силу закон о введении в России обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Получить полис таксисты смогут при наличии разрешения на работу, которое выдают, только если есть путевой лист с отметкой о прохождении ежедневного техосмотра. Большинство таксистов (75%) до сих пор не оформили документы, необходимые для работы по новым правилам.

До этого стало известно, что средняя заработная плата водителя такси в России по итогам 2023 года выросла на 23% по сравнению с годом ранее и составила 107 тыс. рублей. Наиболее высокую зарплату таксисты получают в Ямало-Ненецком автономном округе — 150 тыс. рублей. Востребованность водителей такси в России в 2023 году выросла на 21% по сравнению с 2022 годом.

Ранее россиян предостерегли от пользования услугами частных такси, довозящих до метро.

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