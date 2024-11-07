Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили ввести новые штрафы для агрегаторов такси

«Известия»: в Госдуме предложили ввести пакет штрафов для агрегаторов такси

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В России предложили штрафовать агрегаторы такси за передачу заказов водителям, не имеющим разрешения. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что пакет законопроектов был подготовлен к внесению на рассмотрение в Государственную думу России депутатами ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

В публикации отмечается, что по отношению к владельцам агрегаторов такси хотят ввести административную ответственность за передачу заказов перевозчикам, которые не имеют действующего разрешения, а также не внесенным в региональный реестр легковых такси.

По словам Слуцкого, во многих городах агрегаторы стали монополистами, которые определяют развитие рынка такси. У граждан нет вариантов вызвать машину, кроме как через приложение, а водитель может повести себя грубо, отказаться от поездки или высадить пассажира по своему желанию. Депутат отметил, что в таких ситуациях претензии нужно предъявлять к перевозчику, но граждане не знают их данных, а агрегаторы не несут за это ответственности.

Парламентарий подчеркнул, что сервисы, которые присылают водителей, нарушающих правила или без документов, должны за это платить штраф.

30 октября председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что услуги такси в России могут подорожать на 20% к новогодним праздникам.

Ранее россиян предупредили о росте опасных инцидентов в такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами