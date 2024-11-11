В аэропорту Саратова ввели ограничения из-за угрозы беспилотников

В международном аэропорту Гагарин в Саратове ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.», — заявил он.

По его словам, ограничения действуют с 10 утра по московскому времения.

Губернатор Роман Бусаргин перед этим сообщил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе атаки беспилотников. В городе слышна воздушная сирена, передает ТАСС.

8 ноября сообщалось, что жилой дом на Санаторном проезде в Саратове получил повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Исполняющий обязанности мэра города Павел Сурков рассказал, что из-за падения обломков сбитого дрона в здании оказались выбиты 13 стекол. Речь идет об окнах, установленных в подъездах.

Ранее в Республике Дагестан при атаке беспилотника ВСУ пострадала 16-летняя девушка.