Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В администрации Саратова рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА

Глава Саратова Сурков: 13 окон в жилом доме оказались выбиты при атаке БПЛА

close
Антон Денисов/РИА Новости

Жилой дом на Санаторном проезде в Саратове получил повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал исполняющий обязанности мэра города Павел Сурков.

Он рассказал, что из-за падения обломков сбитого дрона в здании оказались выбиты 13 стекол. Речь идет об окнах, установленных в подъездах.

«По поручению губернатора [Саратовской области Романа Бусаргина] на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены», — добавил Сурков.

Утром 8 ноября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью в регионах страны ликвидировали 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В воздушном пространстве Воронежской и Саратовской областей перехватили по шесть БПЛА. Еще четыре украинских дрона сбили над Белгородской областью, один — в Брянской области.

Губернатор Саратовской области в своем Telegram-канале сообщил, что один из летательных аппаратов уничтожили в небе над административным центром региона. В результате часть обломков БПЛА упала в промышленной зоне, расположенной в Заводском районе. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в Республике Дагестан при атаке беспилотника ВСУ пострадала 16-летняя девушка.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами