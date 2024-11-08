В администрации Саратова рассказали о последствиях атаки украинского БПЛА

Жилой дом на Санаторном проезде в Саратове получил повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал исполняющий обязанности мэра города Павел Сурков.

Он рассказал, что из-за падения обломков сбитого дрона в здании оказались выбиты 13 стекол. Речь идет об окнах, установленных в подъездах.

«По поручению губернатора [Саратовской области Романа Бусаргина] на место для оперативного принятия мер направлены представители экстренных служб и руководство районной администрации. Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены», — добавил Сурков.

Утром 8 ноября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью в регионах страны ликвидировали 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В воздушном пространстве Воронежской и Саратовской областей перехватили по шесть БПЛА. Еще четыре украинских дрона сбили над Белгородской областью, один — в Брянской области.

Губернатор Саратовской области в своем Telegram-канале сообщил, что один из летательных аппаратов уничтожили в небе над административным центром региона. В результате часть обломков БПЛА упала в промышленной зоне, расположенной в Заводском районе. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее в Республике Дагестан при атаке беспилотника ВСУ пострадала 16-летняя девушка.