Глава «Укрэнерго» предрек украинцам восьмичасовые отключения света зимой

И.о. главы корпорации «Укрэнерго» Алексей Брехт предрек украинцам восьмичасовые отключения света зимой. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По словам Брехта, продолжение массированных целенаправленных атак ВС РФ по энергообъектам Украины станет худшим сценарием для страны.

«При этом сценарии при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не больше. То есть до 8 часов», — рассказал Брехт.

До этого сообщалось, что Украина и РФ ведут секретные переговоры о прекращении ударов по энергетике.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС — сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.

Ранее Полтава осталась без света и воды из-за аварии на электросети.