Украина обещала российскому пилоту эвакуировать его семью за угон вертолета

Украинская разведка обещала летчику российского вертолета помочь в эвакуации семьи, если тот удачно угонит вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 на подконтрольную Киеву территорию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Об условиях сделки рассказал на допросе сам пилот. По его словам, на него в мессенджере вышел украинский вербовщик и представился Сергеем. Мужчина пообещал ему помощь в эвакуации семьи за границу в обмен на услугу. Вербовщик пообещал, что перед угоном семья пилота сможет приехать в Кишинев, откуда их должны были забрать на машинах.

Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинской разведки угнать российский вертолет утром 11 ноября. Отмечается, что российские спецслужбы подыграли ГУР и в итоге сумели вычислить позиции ПВО и подразделений ВСУ, по которым впоследствии были нанесены удары.

В июле ФСБ России сообщала, что пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон Ту-22М3. Российскому летчику, которого пытались завербовать, пообещали $3 млн и гражданство Италии. Его также пытались запугать угрозами в адрес родственников. Что за самолет хотели угнать и мог ли летчик сделать это в одиночку, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее сообщалось об инциденте в США, где мужчина попытался угнать самолет, чтобы улететь в Эстонию.