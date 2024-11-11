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В России будут штрафовать за прием ставок от детей

Правительство РФ одобрило закон о штрафах до ₽1 млн за прием ставок от детей

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Правительство РФ одобрило с замечаниями закон о штрафах до 1 млн рублей за прием ставок от детей, недееспособных и должников по алиментам. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями до внесения в Государственную думу», — говорится в отзыве правительства на законопроект.

Предполагается, что новые нормы будут распространяться на букмекерские конторы, тотализаторы, и, в соответствии с предложением правительства, другие игорные заведения. В соответствии с законопроектом, организации будут штрафовать на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей за прием ставок от указанных категорий лиц с 1 марта 2025 года.

До этого сообщалось, что спортивные ставки через онлайн-платформы провоцируют рискованное поведение.

Результаты исследования информации о 1378 сеансах ставок непосредственно от участников показали, что возможность делать ставки из любого места в любое время при сохранении конфиденциальности является значимым предикатором развития зависимости. Те же самые функции, обеспечивающие привлекательность и удобство процесса ставок на смартфонах, также могут приводить к более рискованному поведению в азартных играх.

Ученые отметили, что высокая доступность, привлекательность и анонимность такой деятельности может стать причиной развития импульсивного поведения и потенциального пристрастия к азартным играм. Одновременно с этим широкий доступ к рекламным акциям букмекерских клубов связан с размещением ставок у большего числа операторов.

Ранее ставки на спорт связали со злоупотреблением алкоголем.

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