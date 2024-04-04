Ставки на спорт связали со злоупотреблением алкоголем

Ученые из университетов Нью-Мексико и Невады (оба в США) выяснили, что люди, делающие ставки на спортивные события и киберспорт, гораздо чаще употребляют алкогольные напитки по сравнению с остальным населением. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Весной 2022 года в ходе исследования ученые провели опрос среди более чем 4300 взрослых в США. Почти 3300 из них признались, что употребляли алкоголь в 2021 году, а около 1800 в этот же промежуток времени делали ставки на спорт. Также исследователи собрали информацию о том, какое количество алкоголя обычно употребляли участники.

Выяснилось, что люди, делающие ставки на спорт, в 1,9 раза чаще сообщали о чрезмерном увлечении спиртными напитками (превышением нормы считается употребление пяти или более порций алкоголя для мужчин и четырех или более порций для женщин за один раз). Этот показатель был значительно выше по сравнению с таковым у людей, вообще не делающих ставок на спорт (или делающих, но не на спортивные события).

Ученые отметили, что такие привычки могут привести к развитию алкоголизма и последующих серьезных проблем со здоровьем.

Ранее было найдено вещество, сокращающее потребление алкоголя.