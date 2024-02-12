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Ставки на спорт оказались опасны для психики

JВА: спортивные ставки через онлайн-платформы провоцируют рискованное поведение

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Depositphotos

Ставки на спорт с мобильных устройств на онлайн-платформах способствуют более рискованному поведению в азартных играх и игровой зависимости. К таким выводам пришли ученые из Австралийского государственного университета в Квисленде. Результаты опубликованы в Journal of Behavioral Addictions (JВА).

Чтобы изучить сложную динамику ставок со смартфонов и их потенциальный вред, исследователи использовали метод экологической сиюминутной оценки. Он предполагает сбор данных в режиме реального времени. Ученым удалось получить информацию о 1378 сеансах ставок непосредственно от участников.

Участниками были молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, которые делали ставки на спорт или киберспорт не реже двух раз в неделю. Ученые собрали информацию о состоянии психического здоровья участников, часто используемых платформах для ставок и негативном опыте, связанном с азартными играми.

Результаты показали, что возможность делать ставки из любого места в любое время при сохранении конфиденциальности является значимым предикатором развития зависимости. Те же самые функции, обеспечивающие привлекательность и удобство процесса ставок на смартфонах, также могут приводить к более рискованному поведению в азартных играх.

Кроме того, ставки со смартфона были связаны с более высокой вероятностью последующего использования компьютера или ноутбука для аналогичных целей.

Ученые отметили, что высокая доступность, привлекательность и анонимность такой деятельности может стать причиной развития импульсивного поведения и потенциального пристрастия к азартным играм. Одновременно с этим широкий доступ к рекламным акциям букмекерских клубов связан с размещением ставок у большего числа операторов.

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