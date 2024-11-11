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Вечеринка на крыше завода в Петербурге закончилась для именинницы падением с высоты

78.ru: в Петербурге 16-летняя именинница упала с крыши завода во время вечеринки

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Freepik

В Петербурге 16-летняя девушка упала с крыши завода во время алкогольной вечеринки по случаю ее дня рождения. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 10 ноября на территории завода «Красный треугольник». Компания друзей употребляла алкоголь во время вечеринки по случаю дня рождения школьницы на крыше одного из зданий.

В какой-то момент девушка-подросток оступилась и упала с высоты. Спасти ее не удалось. Отмечается, что несовершеннолетняя жила в благополучной семье и обычно не употребляла спиртные напитки.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщила подруга девушки. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Петербурге девушка-подросток упала с лестницы в заброшенном здании после распития алкоголя с подругами. Спасти ее не удалось.

Ранее в Ленобласти рабочий упал с шестиметровой высоты и сломал пятку.

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