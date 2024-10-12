Школьница разбилась в заброшенном здании в Петербурге

В Василеостровском районе Петербурга девочка-подросток упала с лестницы в заброшенном здании, спасти ее не смогли. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в особняке Черкасского 11 октября. Три школьницы встретились у станции метро «Василеостровская» и попросили прохожих купить им алкоголь. Распивать спиртное они отправились в заброшенное здание на Университетской набережной.

В какой-то момент одна из девочек оступилась на лестнице и упала, спасти пострадавшую медики не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кимовске несовершеннолетняя выпала из окна во время игр в заброшенном здании. 13-летняя девочка находилась в заброшке вместе с друзьями, дети обследовали постройку. В какой-то момент школьница не удержалась и упала из окна второго этажа. Спасти пострадавшую не удалось. По данным местных СМИ, заброшенное здание раньше принадлежало Кимовскому радиоэлектромеханическому заводу.

Ранее на Камчатке школьник упал с крыши заброшенного здания.