В Ленобласти рабочий упал с шестиметровой высоты и сломал пятку

Во Всеволожском районе Ленобласти рабочий получил травмы, упав со строительных лесов с высоты шести метров. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Мендсары, молодой мужчина проводил кровельные работы в частном доме. Он работал в каске и со страховочными ремнями.

Когда строитель поднимался по лестнице на крышу, чтобы продолжить ремонт, он поскользнулся на лестнице и упал с шестиметровой высоты до того, как успел пристегнуть ремни. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностирован перелом пяточной кости.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге рабочего, забывшего прицепить страховку, сдуло ветром с 11 этажа. В момент ЧП подул сильный ветер, и хотя на рабочем был страховочный пояс, он не был закреплен, а сам мужчина стоял на краю. Он не удержался и рухнул вниз. В результате падения 46-летний гражданин Таджикистана получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее рабочий-альпинист сорвался с 10 метров в ТРЦ Петербурга.