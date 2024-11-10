Пассажирам застрявшего в Японии лайнера не выплатят компенсацию

Туристам, застрявшим на лайнере Spectrum of the Seas в Японии, не предложили никаких компенсаций, рассказала «Газете.Ru» пассажирка судна Екатерина. По ее словам, помощь оказали только тем, у кого сгорели билеты на обратный рейс из Шанхая.

«Мы сейчас на лайнере, он плывет в Шанхай. Ожидаемое время прибытия — 7 утра 11 ноября. Для тех, у кого сгорели билеты, уже забронировали новые. Этим вопросом занимается CruClub — туроператор, который продавал круиз. А у нас должен быть вылет домой 11 ноября в 11:40. И нам сказали: вы должны успеть. Будем бежать с чемоданами. Надеемся очень, что корабль не опоздает», — сказала Екатерина.

Девушка пояснила, что возвращать стоимость круиза пассажирам лайнера не планируют. Единственными бонусами стали бесплатный интернет и скидка на алкоголь.

«Нам не будет возврата никакой стоимости, стоимость будет возвращена за следующий круиз, как я поняла, который должен был начаться 9 ноября. Но он не состоялся. И для этих людей будет возврат стоимости, а также скидка 50% на следующий круиз. Для нас же сделали бесплатный интернет на 1 человека в каюте, 50-процентную скидку на алкоголь. Тем, у кого он был уже куплен, пакеты продлили бесплатно до конца круиза», — добавила россиянка.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas из-за поломки застрял в порту Йокогама в Японии 7 ноября. Среди его пассажиров – около 500 россиян. 9 ноября судно должно было прибыть на конечную точку маршрута — город Шанхай. Однако из-за технической неисправности лайнер не смог выйти из порта.

Сейчас ориентировочное время прибытия лайнера в Шанхай — 11 ноября, у многих граждан России сгорают обратные билеты в Россию.

Ранее российские туристы застряли на острове Хайнань в Китае из-за тайфуна «Яги».