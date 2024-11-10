Жителям центральной России рассказали, какой будет погода зимой

Зима в центральной России ожидается относительно мягкой и снежной. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «зимы на горизонте не видно».

«Не только ноябрь сохранит тепло, но и, по предварительным прогнозам, грядущий декабрь и вся зима в целом ожидается относительно мягкой и снежной», — отметил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд несколькими днями ранее сообщал, что в Москве ожидается резкое понижение температуры с понедельника, 11 ноября. В начале следующей недели температура воздуха понизится на 4°C. Ночью в Москве будет около 0°C, в Подмосковье ожидается -4...+1°C. Днем в Москве воздух прогреется до +3°C, в Московской области температура воздуха будет находиться в пределах от 0°C до +5°C. Осадков не ожидается до четверга, 14 ноября, давление будет высоким, отметил синоптик.

Ранее ученый предупредил, что ношение промокшей обуви может привести к проблемам со здоровьем.