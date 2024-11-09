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Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима

Синоптик Леус: метеорологическая зима в Москве начнется в конце ноября

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Метеорологическая зима в столице начнется не раньше 16-17 ноября, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он напомнил, что сейчас синоптики прогнозируют климатические изменения с погрешностью в 5-7 дней. По современным нормам, зима, под которой метеорологи понимают устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0° в сторону отрицательных значений, в Москве должна начаться 14 ноября. Леус отметил, что 10-11 ноября температура в городе понизится.

«Вторая половина ноября начнется с небольшого потепления, что еще больше отдалит температурный фон от зимних отметок», — сообщил синоптик.

Он добавил, что в конце второй декады ожидается холодное вторжение, которое может дать начало отсчету дней метеорологической зимы.

В начале октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил жителям столицы о том, что зима близко. По его словам, в регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С, а снег уже покрыл 70% России. Говоря в целом о будущей зиме в стране, синоптик отметил, что она «прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой», однако погода ожидается переменчивой.

Ранее москвичам рассказали, ждать ли снегопада на следующей неделе.

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