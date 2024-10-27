Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Избрана мера пресечения трэш-стримерше, осквернившей монумент «Родина-мать зовет!»

В Орле избрали меру пресечения трэш-стримерше Голубке, осквернившей «Родину-мать»

close
Кирилл Брага/РИА Новости

В Орле суд избрал меру пресечения для жительницы Северного района города, против которой возбуждено уголовное дело об осквернении символа воинской славы России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Суд ограничил ее свободу запретом определенных действий, она признала вину.

«Во время трансляции в соцсети подозреваемая публично осквернила символ воинской славы России, изображение скульптуры «Родина-Мать зовет!», — говорится в сообщении СК.

Дома у женщины прошел обыск, изъяты носители компьютерной информации.

До этого сообщалось, что трэш-стримерша Голубка публично осквернила символ воинской славы России — монумент «Родина-мать зовет!», расположенный в Волгограде. В сети она разместила ролик, в котором якобы плюет в статую. Настоящее имя Голубки — Вера Егоренкова. В своих прямых эфирах она исполняет задания за деньги.

Ранее россиянку приговорили к 10 месяцам работ за ролик со скульптурой «Родина-мать».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами