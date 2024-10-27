Избрана мера пресечения трэш-стримерше, осквернившей монумент «Родина-мать зовет!»

В Орле суд избрал меру пресечения для жительницы Северного района города, против которой возбуждено уголовное дело об осквернении символа воинской славы России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Суд ограничил ее свободу запретом определенных действий, она признала вину.

«Во время трансляции в соцсети подозреваемая публично осквернила символ воинской славы России, изображение скульптуры «Родина-Мать зовет!», — говорится в сообщении СК.

Дома у женщины прошел обыск, изъяты носители компьютерной информации.

До этого сообщалось, что трэш-стримерша Голубка публично осквернила символ воинской славы России — монумент «Родина-мать зовет!», расположенный в Волгограде. В сети она разместила ролик, в котором якобы плюет в статую. Настоящее имя Голубки — Вера Егоренкова. В своих прямых эфирах она исполняет задания за деньги.

Ранее россиянку приговорили к 10 месяцам работ за ролик со скульптурой «Родина-мать».