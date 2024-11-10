Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Карелии пожалуется в СК на актрису из-за шутки про карельский язык

Глава Карелии обратится в СК из-за шутки актрисы про карельский язык и соски

close
Телеграм-канал «Baza»

Глава Карелии Артур Парфенчиков готовит обращение в СК с просьбой проверить актрису Валерию Ломакину, которая пошутила про карельский язык. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Ранее актриса из Петрозаводска Валерия Ломакина во время своего стендап-выступления сравнила карельский язык с мужскими сосками. По ее словам, и то, и другое является атавизмом.

Она добавила, что карельский язык настолько сложен для понимания, что даже сами карелы приходят на спектакль и сидят в наушниках, в которых идет перевод на русский.

Парфенчиков заявил, что обратится в СК с просьбой проверить Ломакину по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Также глава региона поручил министерству культуры Карелии провести служебную проверку.

До этого в Петрозаводске студента Карельского колледжа культуры и искусств решили отчислить за шутку на линейке 1 сентября.

Ранее в Карелии произошел скандал из-за гербов с ошибкой в местном парке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами