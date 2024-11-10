Глава Карелии пожалуется в СК на актрису из-за шутки про карельский язык

Глава Карелии Артур Парфенчиков готовит обращение в СК с просьбой проверить актрису Валерию Ломакину, которая пошутила про карельский язык. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Ранее актриса из Петрозаводска Валерия Ломакина во время своего стендап-выступления сравнила карельский язык с мужскими сосками. По ее словам, и то, и другое является атавизмом.

Она добавила, что карельский язык настолько сложен для понимания, что даже сами карелы приходят на спектакль и сидят в наушниках, в которых идет перевод на русский.

Парфенчиков заявил, что обратится в СК с просьбой проверить Ломакину по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Также глава региона поручил министерству культуры Карелии провести служебную проверку.

До этого в Петрозаводске студента Карельского колледжа культуры и искусств решили отчислить за шутку на линейке 1 сентября.

Ранее в Карелии произошел скандал из-за гербов с ошибкой в местном парке.