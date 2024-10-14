В парке Карелии установили неправильный герб с «азербайджанскими» цветами

Жители города Сегежа в Карелии пожаловались на гербы с ошибкой в местном парке культуры и отдыха. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

По словам местных жителей, флаг республики на гербе сделан с ошибкой — цвета на нем расположены в неправильном порядке. Некоторые горожане обратили внимание, что в таком порядке местный флаг теперь «похож на азербайджанский».

Городская администрация уже направила претензии подрядчику, выполнявшему работы по благоустройству. В ближайшее время в парке появятся новые гербы.

«Информационные таблички на стендах были прикреплены относительно недавно. На сегодняшний день они демонтированы. Работы по устранению ошибки уже ведутся», — уточнили там.

В мае этого года необычный казус произошел в Барнауле. Школьники в своем учебном учреждении получили грамоты с гербом и флагом Украины. За успехи в учебе преуспевающим ученикам третьего класса выдали листы с символами соседнего государства.

Ранее в Москве арестовали мужчину в футболке с гербом Украины.