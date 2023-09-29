Студента карельского колледжа отчислили за шутку на линейке 1 сентября

В Петрозаводске студента Карельского колледжа культуры и искусств решили отчислить за шутку на линейке 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал From Karelia with freedom.

По словам очевидцев, во время официальной части линейки второкурсник вышел из общего строя и прошелся вместе со студентами, которые несли российский флаг. Сделав несколько размашистых шагов, молодой человек вернулся в строй. Вскоре после инцидента педсовет проголосовал за его отчисление из образовательного учреждения.

Студент попытался извиниться за неуместную выходку, родители его однокурсников обращались к руководству заведения с просьбой простить юношу. Кроме того, прошения от взрослых были направлены в Минкультуры Карелии.

Однако студенту отказали в шансе на продолжение учебы.

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