На юге Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку

В баварском городе Нойштадт-на-Вальднабе пожарная машина въехала в рыночную палатку, в результате инцидента 8 человек пострадали. Об этом сообщает издание Welt.

По информации газеты, пожарное авто направлялось на вызов и, заезжая в рыночную зону в Нойштадте-на-Вальднабе, столкнулось с палаткой.

«Восемь человек получили при этом легкие и средней тяжести ранения», — говорится в статье. Отмечается, что трое пострадавших были госпитализированы.

В настоящее время причины произошедшего остаются неизвестными.

В конце сентября во Владивостоке кроссовер Mazda CX-5 темного цвета врезался в серебристый седан Toyota Vista на перекрестке. От удара седан въехал в толпу пешеходов, стоящих на тротуаре у пешеходного перехода. Увидев машину, люди бросились в разные стороны. У края проезжей части в этот момент находилось не менее шести человек. Затем автомобиль проехал вдоль стены здания, врезался в ограждение и остановился.

Ранее американец на машине проломил стену ресторана и врезался в толпу людей.