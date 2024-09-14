Американец на машине проломил стену ресторана и врезался в толпу людей

Мужчина на кроссовере Ford снес стену ресторана и врезался в толпу посетителей заведения в американском штате Аризона. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Батя».

«В результате инцидента пострадали 30 человек. Сам 73-летний водитель перед инцидентом отдыхал в этом заведении», — говорится в сообщении.

Судя по видео, размещенному на канале, автомобиль полностью заехал в ресторан, сбивая людей и столики, за которыми сидели гости. В машине сработали подушки безопасности.

О том, что стало причиной инцидента и какие санкции грозят мужчине, не сообщается.

До этого в США грузовой поезд протаранил тягач, перевозивший самоходку M109 Paladin.

Судя по видео, тягач с самоходкой застрял на железнодорожном переезде. Поезд на полном ходу врезался в машину и разорвал ее пополам. О пострадавших неизвестно.

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