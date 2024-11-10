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На Украине заявили о пропаже с сайта Рады законопроекта о состоянии войны

Депутат Дубинский: законопроект об объявлении состояния войны исчез с сайта Рады

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что законопроект о введении состояния войны на Украине исчез с сайта парламента. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что направил запрос спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, в котором поинтересовался местонахождением законопроекта №7114 от 24 февраля 2022 года, который касался объявления войны.

Дубинский также напомнил, что этот законопроект был представлен Владимиром Зеленским. В то же время на сайте Верховной рады все еще доступны законопроекты под номерами 7113 (касательно утверждения указа президента Украины о всеобщей мобилизации) и 7115 (о одобрении указа президента Украины об использовании Вооруженных Сил и других военных формирований).

Отмечается, что на данный момент официальные комментарии от руководства Верховной рады не поступали.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, тем не менее он призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по территории РФ.

Ранее эксперт рассказал, перерастет ли противостояние между Россией и Украиной в ядерную войну.

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