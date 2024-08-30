Боррель заявил, что никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, тем не менее он призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по территории РФ. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, даже если ЕС рассматривает возможность нанесения ударов по территории России, она не находится в состоянии войны с ней, никто не хочет воевать с ней, речь идет о поддержке Украины.

Боррель призвал войти в положение Украины, которая «не имеет средств для ответных ударов» по России. Глава евродипломатии заявил, что у Киева и Москвы должны быть равные возможности.

Накануне, 29 августа, Боррель на неформальной встрече глав МИД ЕС, куда он прибыл с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, приветствовал атаку украинских подразделений на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством» и призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине только оттягивают урегулирование конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в происходящее.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.