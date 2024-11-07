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Эксперт рассказал, перерастет ли противостояние между Россией и Украиной в ядерную войну

Аналитик Гагин: конфликт между Россией и Украиной не перерастет в ядерную войну

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Depositphotos

Противостояние между Россией и Украиной при победе Дональда Трампа на президентских выборах в США не перерастет в ядерную войну. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

Это связано с тем, что мир был уже напуган перспективой ядерной войны и поэтому отказался от «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, уточнил аналитик.

«А это было недавно, когда начались угрозы о применении Украиной ядерной бомбы, которая якобы у них есть, либо которую якобы они могут собрать», — напомнил Гагин.

Аналитик обратил внимание на то, что у России и США имеются силы ядерного сдерживания. РФ при этом обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, подчеркнул он.

В октябре немецкий таблоид Bild писал, что власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления ядерного арсенала, а на создание первой бомбы уйдет всего несколько недель. В Киеве эту информацию категорически отвергли. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что его недавние слова о ядерном оружии были лишь «сигналом» для западных партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-премьер Украины допустил создание «грязной бомбы» Киевом.

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