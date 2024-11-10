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Дептранс Москвы отреагировал на данные о задымлении в вагоне на серой ветке

Дептранс на фоне данных о задымлении на серой ветке сообщил об отсутствии сбоев

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На фоне сообщений о сбое из-за задымления вагона на станции метро «Севастопольская» столичный дептранс сообщил в Telegram-канале, что все станции и линии метрополитена работают штатно.

При этом департамент не уточнил, действительно ли на серой ветке произошел сбой.

О «задымлении» сообщило издание Readovka со ссылкой на очевидца. По его словам, после того как дым начал распространяться по вагону в поезде на Серпуховско-Тимирязевской линии, состав остановился на «Севастопольской». Люди покинули место происшествия, при этом они якобы делали искусственные марли, но не поставили машиниста в известность об инциденте. К посту Readovka прикреплено видео, на котором некоторые пассажиры покидают задымленный вагон.

5 ноября в сети стала распространяться информация о возгорании в вагоне поезда на станции метро «Кузьминки». В дептрансе заявили, что она не соответствует действительности, и объяснили, что на станции начал тлеть небольшой участок шпалы. Сотрудники метро оперативно потушили его, в связи с чем помощь экстренных служб не потребовалась.

Ранее власти Омска решили продать метро.

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