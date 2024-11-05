Власти Москвы назвали фейком сообщения о возгорании в вагоне метро

Сообщения о возгорании в вагоне поезда на станции метро «Кузьминки» не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В дептрансе отметили, что на станции начал тлеть небольшой участок шпалы. Сотрудники метро оперативно потушили его, в связи с чем помощь экстренных служб не потребовалась. В настоящее время движение на Таганско-Краснопресненской линии метро осуществляется согласно графику, отметили в департаменте.

«Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. Информация, распространяемая рядом источников, о задымлении или возгорании в вагоне — фейк», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что на станции «Кузьминки» в сторону центра произошло возгорание в вагоне поезда. Пассажиров оперативно эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.

Утром 5 ноября на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. На каком участке линии произошел инцидент, не уточнялось.

Ранее две женщины пострадали при падении на эскалаторе в московском метро.