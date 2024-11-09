Власти Омска решили продать метро

Власти Омской области решили продать недостроенное метро в Омске, состоящее из одной станции. Об этом сообщило издание «Новый Омск» со ссылкой на распоряжение губернатора региона Виталия Хоценко.

Губернатор подписал документ, который вносит изменения в перечень имущества, находящегося в собственности Омской области и которое планируется приватизировать в 2024-2026 годах.

Как пишет издание, в программу приватизации власти включили недостроенный инженерный корпус метрополитена Омска, который расположен на улице Фрунзе, рядом с новым корпусом ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Здание начали возводить около 20 лет назад. В распоряжении говорится, что площадь застройки составляет 17,9 тыс. кв. м, а балансовая стоимость объекта — 249,4 млн рублей.

Строительство омского метрополитена началось в 1992 году. Планировалось пустить его сначала в 1997 году, затем в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах. 2 сентября 2011 года состоялось открытие подземного перехода и вестибюля единственной построенной станции «Библиотека имени Пушкина».

В 2019 году стало известно, что строительство будет окончательно прекращено. Омский метрополитен должен был стать вторым в Сибири после Новосибирского.

Ранее в Омске взяли под охрану метро, где горожане катались на каноэ.