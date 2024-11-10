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В Подмосковье пять человек были ранены обломками БПЛА

Минобороны: пять человек в Московской области ранены при падении обломков дронов

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Inna Varenytsia/REUTERS

При утреннем массированном ударе беспилотниками ВСУ в Подмосковье пострадали пять человек. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, они были ранены при падении обломков дронов в трех населенных пунктах: с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области были нейтрализованы более 30 дронов.

Утром 10 ноября ВСУ попытались атаковать столичный регион рекордным количеством дронов. ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву. По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Раменском районе загорелись два дома в поселке Становое. Осколками ранена местная жительница. 52-летнюю женщину госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук. Она находится в состоянии средней тяжести. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево утром не отправляли и не принимали рейсы. Самолеты перенаправили на запасной аэродром, а в Шереметьево ввели план «Ковер». В итоге в другие аэропорты прилетели 36 рейсов.

Ранее в Госдуме предложили наказывать за съемки видео с дронами.

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