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Дипломаты РФ обсудили с властями Шанхая прибытие россиян на «Спектре морей»

РФ обсудила с властями Шанхая прибытие россиян в порт на лайнере «Спектр морей»

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Vincent Yu/AP

Генеральное консульство России в Шанхае провело переговоры с местными властями относительно прибытия российских граждан в городской порт на борту круизного судна «Спектр морей», задержанного в Японии на несколько дней из-за технических неполадок. Об этом сообщил РИА Новости источник в диппредставительстве.

«В пятницу связывались с шанхайскими властями, они в курсе ситуации, ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят», — заявили агентству в генеральном консульстве.

Накануне сообщалось, что генконсульство России в Шанхае не считает, что могут возникнуть какие-либо трудности с визами у россиян, которые находятся в городе, и ждут прибытия круизного лайнера «Спектр морей». Дипломаты отмечали, что обращений от находящихся на борту не поступало.

Судно должно было прибыть в Шанхай 9 ноября, однако оно не смогло выйти из японского порта Йокогама из-за технической неисправности. По информации Ассоциации туроператоров, у лайнера возникли проблемы с двигателем. В итоге прибытие в Китай было отложено на два дня — до утра 11 ноября.

Из-за поломки на лайнере застряли сотни граждан России. У них не было возможности покинуть судно и самостоятельно добраться до Шанхая, поскольку для передвижения по стране им необходимы визы.

Ранее сообщалось, что застрявшим на круизном лайнере в Японии россиянам пообещали компенсацию.

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