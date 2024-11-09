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Россияне, ожидающие лайнер из Японии, не столкнутся с проблемами с визами

Генконсул России не ожидает проблем с визами у россиян, ждущих лайнер из Японии

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A.Purwanto/Shutterstock

Генконсульство России в Шанхае не считает, что могут возникнуть какие-либо трудности с визами у россиян, которые находятся в городе и ждут прибытия круизного лайнера Spectrum of the Seas, застрявшего ранее в Японии из-за технических проблем, а обращений от находящихся на борту не поступало. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС генконсул Российской Федерации в Шанхае Дмитрий Лукьянцев.

Он отметил, что прибытие судна ожидается 11 ноября.

«Исходим из того, что все находится под контролем и все вопросы, которые, возможно, у них возникали, были урегулированы», — сказал Лукьянцев.

Он добавил, что были отдельные случаи обращений граждан России в генеральное консульство РФ в Шанхае, которые были связаны в основном с вопросами по визам.

«Эти вопросы были урегулированы миграционными властями. Плотно работаем с местными компетентными органами, оказывающими очень большую помощь», — добавил дипломат.

8 ноября сообщалось, что застрявший в Японии из-за поломки круизный лайнер «Спектр морей» с туристами из России отплыл из порта Йокогамы в Шанхай.

Ранее в Москве на круизном лайнере застряли 200 пассажиров и экипаж.

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