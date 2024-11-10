Ректора петербургского вуза арестовали по делу о незаконной миграции

Ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ) Александр Борзов арестован до 5 января по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

По версии следствия, Борзов вместе с двумя подельниками оформлял фиктивные приглашения гражданам Египта, Сирии, Туркмении, а также арабских стран на учебу в институт, а также готовил документы на их продление. В действительности студенты в вузе не учились.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции. За организацию незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ теперь можно получить от двух до пяти лет лишения свободы (раньше нижняя граница не была установлена).

Посредничество в незаконной миграции, совершенное в составе организованной группы, отнесено к категории особо тяжких преступлений. Возможное наказание — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом от трех до пяти млн рублей.

Ранее в России признали отягчающим фактором совершение преступления нелегалом.