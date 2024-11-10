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Стала известна причина отсутствия воды в селах Алтайского края

В селах Алтайского края пропала питьевая вода из-за аварии на трубопроводе

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Depositphotos

Причиной отсутствия питьевой воды в селах Шипуновского района Алтайского края стали аварии на водопроводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

«В два из трех сел Шипуновского района, затронутых аварией, вода подается. Продолжается ремонт водопровода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на магистральном водопроводе Шипуново — Зеркалы устранили 12 аварий. В воскресенте, 10 ноября, обнаружено еще два порыва – в двух километрах от поселка Первомайский и вблизи полевого ручья. Работы по восстановлению водоснабжения также ведутся. В селах Андреевка и Коробейниково вода подана со сниженным давлением.

Следователи проводят проверку из-за того, что в двух селах Шипуновского района Алтайского края долгое время отсутствует питьевая вода. В СК подчеркнули, что в социальных сетях было распространено видеообращение жителей сел Корабейниково и Андреевка Шипуновского района, в котором граждане сообщают об отсутствии питьевой воды с октября текущего года
.

Ранее в Новороссийске произошла авария в котельной.

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