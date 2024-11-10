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Два российских села остались без питьевой воды

В Алтайском крае СК начал проверку из-за отсутствия питьевой воды в двух селах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи проводят проверку из-за того, что в двух селах Шипуновского района Алтайского края долгое время отсутствует питьевая вода. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

«В соцмедиа распространено видеообращение жителей сел Корабейниково и Андреевка Шипуновского района, в котором граждане сообщают об отсутствии питьевой воды с октября текущего года», — рассказали в СК.

Отмечается, что по данному факту органы начали проводить доследственную проверку. В ходе проверки будут выяснены обстоятельства дела и даны оценки действиям властей.

8 ноября сообщалось, что город Бодайбо на севере Иркутской области остался без тепла и воды из-за резкого обмеления реки Витим. Около 9:00 по местному времени (4:00 по московскому) в городе произошло аварийное отключение систем тепло- и водоснабжения. Без отопления при температуре -9 градусов на улице оказались и детские сады, они закрыты. Коммунальные службы срочно перенесли точки забора воды в более глубокое место. К 14:00 по местному времени в Бодайбо была запущена станция «Роса», и отопление стало возвращаться в квартиры.

Ранее в Новороссийске произошла авария в котельной.

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