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Песков объяснил, почему, как и Путин, ходит без шапки

Песков сообщил, что ходит без шапки зимой, потому что подолгу не бывает на улице

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства в Москве был без шапки, так как на улице он подолгу не находится. Его комментарий опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«На самом деле мы подолгу-то на улице не стоим, иногда бывает, но это редкие случаи, ну а так буквально 15-20 минут можно перетерпеть», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что иногда надевает шапку, когда на улице очень холодно, но ее можно потерять.

СМИ регулярно отмечают, что и президент Владимир Путин в холодное время года участвует в мероприятиях без головного убора. Так, в декабре 2023-го лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что необходимо выпороть тех, кто во время церемонии поднятия флага в Северодвинске позволил главе государства выступать на морозе без шапки. В 2021 году Песков рассказал, что Путин был без шапки в 20-градусный мороз во время возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, потому что здоровье у него крепкое и, несмотря на морозы, политик на церемониальных мероприятиях предпочитает быть без головного убора.

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