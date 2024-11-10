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Большинство немцев выступили за досрочные выборы после распада коалиции

Bild: большинство граждан Германии выступили за досрочные выборы в бундестаг

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Markus Schreiber/AP

По результатам опроса, проведенного исследовательским институтом INSA, более половины граждан Германии поддерживают идею проведения досрочных выборов после распада правящей коалиции. Опрос проводился по заказу газеты Bild.

Исследование показало, что 57% участников выступают за немедленное голосование, 22% предпочли бы, чтобы выборы состоялись в марте, а 12% предложили перенести их на сентябрь, отказываясь от досрочного голосования. Остальные 9% опрошенных либо не имеют определенного мнения, либо им все равно.

Также выяснилось, что граждане Германии положительно оценивают деятельность уволенного экс-министра финансов Кристиана Линднера больше, чем работу канцлера Олафа Шольца. В опросе 29% респондентов выразили удовлетворение работой Линднера, тогда как только 21% одобряют действия Шольца.

Кроме того, в рамках еще одного опроса 59% участников высказали мнение, что Шольц проявляет неуважение к гражданам страны.

Опросы проводились 7 и 8 ноября и в них приняли участие свыше тысячи человек. Информация о погрешности выборки не приводится.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек.

6 ноября Шольц отправил в отставку Линднера, возглавляющего СвДП. На следующий день стало известно, что правительство покинут все члены правительства от этой партии. Тогда же Хабек объявил о распаде коалиции «Светофор».

Ранее в Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине.

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