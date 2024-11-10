Большинство немцев выступили за досрочные выборы после распада коалиции

По результатам опроса, проведенного исследовательским институтом INSA, более половины граждан Германии поддерживают идею проведения досрочных выборов после распада правящей коалиции. Опрос проводился по заказу газеты Bild.

Исследование показало, что 57% участников выступают за немедленное голосование, 22% предпочли бы, чтобы выборы состоялись в марте, а 12% предложили перенести их на сентябрь, отказываясь от досрочного голосования. Остальные 9% опрошенных либо не имеют определенного мнения, либо им все равно.

Также выяснилось, что граждане Германии положительно оценивают деятельность уволенного экс-министра финансов Кристиана Линднера больше, чем работу канцлера Олафа Шольца. В опросе 29% респондентов выразили удовлетворение работой Линднера, тогда как только 21% одобряют действия Шольца.

Кроме того, в рамках еще одного опроса 59% участников высказали мнение, что Шольц проявляет неуважение к гражданам страны.

Опросы проводились 7 и 8 ноября и в них приняли участие свыше тысячи человек. Информация о погрешности выборки не приводится.

3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек.

6 ноября Шольц отправил в отставку Линднера, возглавляющего СвДП. На следующий день стало известно, что правительство покинут все члены правительства от этой партии. Тогда же Хабек объявил о распаде коалиции «Светофор».

Ранее в Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине.