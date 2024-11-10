ПВО сбили еще пять беспилотников, следовавших к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил еще о пяти сбитых беспилотных летательных аппаратах, летевших в направлении российской столицы.

«Продолжается работа противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны. Сбито еще пять БПЛА в городских округах Раменское и Домодедово», — написал он.

В данный момент на месте инцидента работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил еще о восьми сбитых беспилотниках, летевших в направлении столицы.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Несколько рейсов, летевших в Москву, находились в зоне ожидания, и еще несколько были задержаны.

Также Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотника.

Над территорией Брянской области были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), над Ростовской областью — три, над территорией Белгородской области — два и еще один над Курской областью.

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.