Ученая рассказала об опасности преодоления вирусами межвидового барьера

Некоторые вирусы гриппа, вероятно, могут преодолевать межвидовой барьер. Снизить риск этого может вакцинация от имеющихся штаммов. Об этом «Известиям» рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.

Иногда вирусы человека и животного могут обмениваться генетическим материалом. В результате могут возникнуть новые вирусы. От него не будет иммунитета ни у кого из людей, что может быть опасно. Поэтому ведется очень строгий мониторинг за вирусами. Это необходимо не только для создания вакцин, но и для предотвращения преодоления вирусами межвидового барьера.

Предполагается, что преодолевать межвидовой барьер способны птичий и свиной грипп. Снизить риск «перемешивания» генетических материалов вирусов может вакцинация.

«Пока у нас есть такая плотная иммунная прослойка, вирус не может так реализовать себя и преодолевать этот межвидовой барьер», — заключила Малинникова.

Ранее вирусолог Малинникова назвала симптомы нового варианта COVID.