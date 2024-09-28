проект

>

Ученая рассказала об опасности преодоления вирусами межвидового барьера

Вирусолог Малинникова: вакцинация снизит риск возникновения нового вируса

close
Global Look Press

Некоторые вирусы гриппа, вероятно, могут преодолевать межвидовой барьер. Снизить риск этого может вакцинация от имеющихся штаммов. Об этом «Известиям» рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.

Иногда вирусы человека и животного могут обмениваться генетическим материалом. В результате могут возникнуть новые вирусы. От него не будет иммунитета ни у кого из людей, что может быть опасно. Поэтому ведется очень строгий мониторинг за вирусами. Это необходимо не только для создания вакцин, но и для предотвращения преодоления вирусами межвидового барьера.

Предполагается, что преодолевать межвидовой барьер способны птичий и свиной грипп. Снизить риск «перемешивания» генетических материалов вирусов может вакцинация.

«Пока у нас есть такая плотная иммунная прослойка, вирус не может так реализовать себя и преодолевать этот межвидовой барьер», — заключила Малинникова.

Ранее вирусолог Малинникова назвала симптомы нового варианта COVID.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами