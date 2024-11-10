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В Британии заявили, что власти Йемена потребовали от судна изменить курс в Красном море

UKMTO: йеменские власти потребовали от судна в Красном море сменить курс

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Йеменские власти, по предварительной информации, потребовали от торгового судна в Красном море изменить курс. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«UKMTO получил сообщение о том, что торговое судно было несколько раз вызвано по УКВ-радиосвязи лицом, назвавшим себя представителем властей Йемена», — отметили в Центре.

В заявлении говорится о том, что представитель власти потребовал изменить курс в районе 57 морских миль к юго-западу от города Аден.

Какие-либо подробности инцидента не приводятся.

В Центре призвали капитанов судов передвигаться в этом районе с осторожностью.

В октябре бойцы йеменского движения «Ансар Аллах», также известные как хуситы, нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Olympic Spirit в Красном море. Корабль атаковали при помощи 11 баллистических ракет и двух беспилотников. По словам представителя движения, танкер «получил прямое попадание». Представитель движения Яхья Сариа объяснил атаку «поддержкой палестинского и ливанского сопротивления», а также «ответом на американо-британскую агрессию» против Йемена.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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