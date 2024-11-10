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В Госдуме предложили провести «лодочную амнистию»

Депутат Гаврилов: для владельцев эллингов нужно провести «лодочную амнистию»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В России необходимо провести «лодочную амнистию» для владельцев эллингов (помещений для хранения катеров), чтобы они могли участвовать в различных программах легализации подобных объектов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) в беседе с РИА Новости.

«В долгосрочной перспективе, конечно, владельцам такой недвижимости нужно дать возможность участия в различных программах легализации. Например, законодательно предусмотреть «лодочную амнистию», — отметил он.

По словам депутата, в ряде субъектов создаются программы, чтобы решить вопрос с такими «проблемными объектами недвижимости». В частности, предлагается их реконструкция или замена на современные комплексы.

«Но лучше, конечно, внедрить «лодочную амнистию» по всей стране», — считает Гаврилов.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы эллинги не сдавались в качестве жилья туристам, а использовались по прямому назначению — для хранения катеров, подчеркнул парламентарий.

«Поэтому нужно дать нормативную возможность навести нормативный порядок вдоль побережья водоемов», — добавил Гаврилов.

29 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении «дачной амнистии» на хозяйственные постройки, включая бани и сараи. Теперь владельцы дачных участков смогут регистрировать хозяйственные постройки в упрощенном порядке. Речь идет именно об объектах капитального строительства с фундаментом.

Ранее в Госдуме отметили актуальность закона о расширении «дачной амнистии».

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