В Госдуме отметили актуальность закона о расширении «дачной амнистии»

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что расширение случаев, когда можно воспользоваться «дачной амнистией», давно назревало. Его слова приводят «Известия».

Он отметил, что упрощенная регистрация коснется хозяйственных построек на дачных участках, а также домов, поделенных для проживания нескольких семей. Депутат добавил, чтобы воспользоваться «дачной амнистией» необходимо передать в Росреестр документы, подтверждающие право собственности и технический план или проектной документации на объект недвижимости.

Во вторник, 15 октября, Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается распространить «дачную амнистию» на хозяйственные постройки. Таким образом, амнистия распространилась на бани, теплицы, сараи, летние кухни, а также блокированные дома.

Ранее в Кургане предложили ужесточить правила создания дачных поселков.