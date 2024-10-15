Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отметили актуальность закона о расширении «дачной амнистии»

Депутат Госдумы Гаврилов: закон о расширении «дачной амнистии» давно назревал

close
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что расширение случаев, когда можно воспользоваться «дачной амнистией», давно назревало. Его слова приводят «Известия».

Он отметил, что упрощенная регистрация коснется хозяйственных построек на дачных участках, а также домов, поделенных для проживания нескольких семей. Депутат добавил, чтобы воспользоваться «дачной амнистией» необходимо передать в Росреестр документы, подтверждающие право собственности и технический план или проектной документации на объект недвижимости.

Во вторник, 15 октября, Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается распространить «дачную амнистию» на хозяйственные постройки. Таким образом, амнистия распространилась на бани, теплицы, сараи, летние кухни, а также блокированные дома.

Ранее в Кургане предложили ужесточить правила создания дачных поселков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами