Следствие разыскивает соучастников террориста Демченко

Следствие ищет сообщников обвиняемого в терроризме специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не все участники уголовного судопроизводства задержаны, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, иным образом воспрепятствовать производству по делу», — сообщается в документах по делу.

Демченко был арестован в Москве в конце июля, его причастность к террористической деятельности подтверждается по результатам осмотра его гаджетов и показаниями свидетелей.

До этого суд рассмотрел жалобу на арест сотрудника центра аудита РЖД.

Демченко обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России). Уголовное дело в его отношении было возбуждено 22 июня. Его завели по факту приготовления неустановленными лицами из числа участников организации к совершению терактов на территории РФ.

Ранее ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в оправдании терроризма.