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В России начнут блокировать сайты с незаконными услугами для миграции без суда

Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов

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Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого в стране разрешается проведение внесудебной блокировки сайтов с незаконными услугами по миграции. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, в реестр запрещенной информации уже включены данные, которые содержат предложения о предоставлении услуг незаконной миграции. Также в перечень добавлены сведения о способах организации незаконной миграции.

Блокировкой сайтов будет заниматься Роскомнадзор. Для этого ведомство должно получить решение генерального прокурора или его заместителя. Вынести его смогут по факту обнаружения информации, нарушающей законодательство.

Данный законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях 29 октября. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции.

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