Руководители российских компаний не готовы довериться нейросетям

Свыше половины опрошенных (54%) заявили, что в данный момент нейросети являются дорогостоящими и малоизученными, поэтому в ближайшей перспективе смогут заменить функционал не более 10% сотрудников компаний, показал опрос Премии в области построения сильных команд Team Awards, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Об отсутствии интереса к нейросетям как способу решать рабочие задачи заявили 58% респондентов. Из них не пробовали ими пользоваться и не планируют этого делать в каждой четвертой компании, тогда как 34% все же пытались разобраться и интегрировать нейросети в работу сотрудников. Говоря о причинах нежелания заниматься внедрением ИИ, треть руководителей (33%) оценивает процедуру слишком дорогостоящей, а 28% не уверены в квалификации собственного персонала.

Российские начальники доверяют нейросетям рутинные задачи. В топ-3 самых популярных действий входят подготовка визуалов для презентаций/соцсетей (40%), анализа больших данных (31%) и написание текстовых материалов для ответов по почте, отчетов и чата с коллегами (29%). Интересно, что 82% руководителей, использующих нейросети в работе, считают, что это даст им преимущество среди конкурентов.

Ситуация по использованию компаниями нейросетей разнится по городам. Так, в топ-3 мегаполисов, где руководители активнее всего поощряют использование технологий вошли: Казань (36%), Москва (32%) и Новосибирск (31%). При этом отрицают ИИ руководители из Красноярска и Омска (45%), а также Воронежа (44%).

В топ профессий, которые гипотетически могли бы заменить нейросети, по мнению российских руководителей, вошли копирайтер (39%), переводчик (32%) и ассистент (30%). При этом боссы абсолютно не верят в то, что ИИ сможет перенять навыки ментора/наставника (33%) и софтскиллы, связанные с критическим мышлением человека (30%), а также взять на себя функцию управления людьми (29%).

«Безусловно, в ближайшее время не стоит ожидать, что нейросети смогут заменить любого сотрудника, как минимум потому, что сам человек и создает нейросети, которые способны решать лишь рутинные задачи, — рассказал основатель и СЕО Support Partners, организатор премии Team Awards Константин Борисов. — Руководители, принявшие участие в опросе, отмечают, что сложнее всего нейросетям будет заменить мягкие навыки, которые присущи лишь человеку: наставничество, критическое мышление и менеджмент. На фоне развития нейросетей спрос на эти навыки будет лишь расти».

Интересно, что только 37% руководителей рассматривают нейросети как способ ослабить кадровый голод. Еще 43% не задумывались об этом, а каждый четвертый уверен, что в ближайшее время не стоит ждать таких изменений.

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